сегодня в 13:50

В Подмосковье назвали наиболее популярные сферы социального бизнеса

В Московской области состоялось очередное заседание межведомственной комиссии, рассматривающей заявления субъектов МСП на получение «социального» статуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Зампредседателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что на сегодняшний день в Подмосковье социальными признаны 664 предприятия, из них 518 подтвердили статус, остальные 146 получили его впервые.

«Наибольшее число социальных предпринимателей ведет деятельность в сфере образования и дополнительного образования, включая кружки и секции, здравоохранения, физической культуры и спорта, культурно-просветительской деятельности и в сфере народных промыслов», — отметила Зиновьева.

«Социальный» статус позволяет предпринимателям Подмосковья претендовать на получение специальных мер поддержки. Так, социальный бизнес может получить субсидию до 2 млн рублей и грант до 500 тыс. рублей.

Кроме того, предприниматели региона могут воспользоваться услугами центра «Мой бизнес» Московской области, созданного в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Так, субъекты МСП могут получить услугу по регистрации товарных знаков, по проведению технических аудитов и другие.

Также соцпредприниматели региона могут воспользоваться специальной программой льготного кредитования Московского областного фонда микрофинансирования «Социальный бизнес», в рамках которой компаниям доступен заем до 2 млн рублей по ставке от 2% годовых на срок до 3 лет. Подать заявку на получение займа можно онлайн.

Подать заявку на получение статуса «социального предприятия» можно онлайн на портале РПГУ.

Подробная информация о поддержке бизнеса в Подмосковье доступна на инвестиционном портале Московской области.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» запущен по инициативе президента России и курируется первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.