Расписание пригородных поездов Ленинградского направления изменится с 28 апреля

В связи с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры участка Подсолнечная — Клин и обновлению пути на станции Терешкино 28–29 апреля и 2–7 мая изменится расписание движения некоторых пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания».

Пригородные поезда на участках Москва — Тверь, Москва — Конаково и Тверь — Торжок будут ходить по измененному расписанию, часть поездов будет отменена. Интервалы движения поездов на участке Тверь — Торжок будут увеличены. Часть поездов проследует с отменой остановок от Зеленограда-Крюково до Твери.

С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.