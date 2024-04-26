Стартовал проект «Первые в медиа» для будущих журналистов

сегодня в 13:56

Более 5 тыс юных россиян стали участниками проекта «Первые в медиа»

Проект «Первые в медиа» начался с проведения часового телемоста с 8 регионами России. Участие в проекте примут более 5 тыс. российских подростков в возрасте 14-18 лет — им расскажут о профессии журналиста, сообщает «Вечерняя Москва».

Участники уже познакомились друг с другом и узнали, какие этапы их ждут в ближайшие месяцы. «Первые в медиа» будут проходить с мая по ноябрь 2024 года.

«Большое количество мастер-классов, экскурсий, лекций, создание продукта ждут ребят из нескольких регионов нашей страны», — рассказал главный специалист отдела информационно-медийных проектов «Движения Первых» Вадим Щедрин.

Кроме этого, участники конкурса своими глазами увидят работу в редакциях, процесс съемки и написания журналистских статей.

Проект «Первые в медиа» реализуется при поддержке «Движения Первых». Самые активные участники проекта поучаствуют в разработке и производства видеопрограммы на базе мультимедийной редакции «Вечерней Москвы».