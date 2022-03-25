РИАМО - 25 мар. За время проведения российской спецоперации на территории Украины практически полностью были уничтожены украинские Военно-воздушные силы и Военно-морской флот, сообщает РИА Новости.
Группировка украинских войск на Донбассе сократилась на 16 тыс. бойцов, что составляет 26% от общей численности. Безвозвратными потерями украинской армии признаны 7 тыс. человек.
Из-за взятых под контроль ВС РФ узловых ж/д станций ВСУ не может восполнять потери. Также почти прекратилось снабжение украинских вооруженных сил ракетами, боеприпасами, горючим и продовольствием.
Кроме того, практически уничтожены украинские ВВС и система ПВО, ВМС Украины уже прекратили существование. С начала спецоперации Украина потеряла 1587 танков и других бронемашин, 112 военных самолетов, 75 вертолетов, 35 беспилотников «Байрактар ТБ2», 148 комплексов «Бук М1» и другую технику.
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