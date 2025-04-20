В Липецке автодилер продал супругам новую машину с «сюрпризом»

В Липецке автодилер продал семейной паре новый китайский автомобиль Omoda С5 и в качестве подарка вручил сигнализацию, доступ к которой был у незнакомого человека. При этом дилер отказался признать свою вину и решать сложившуюся проблему, сообщает SHOT .

По словам пострадавших, китайский паркетник был куплен в июне прошлого года в липецком автосалоне. В качестве подарка им были вручены сигнализация и комплект зимней резины. Новым владельцам оставалось лишь установить приложение и идентифицировать себя в соответствии с данными, предоставленными автосалоном.

Однако спустя некоторое время пара обнаружила, что на их автомобиле и сигнализации зарегистрировано сразу три пользователя — сами супруги и некий третий незнакомый человек. Незнакомцу были доступны данные, позволяющие вносить изменения в настройки автомобиля, а также открывать и закрывать его в любое удобное время.

В салоне владельцам Omoda в ответ на претензии было заявлено, что система была тщательно протестирована перед тем, как была передана покупателю. Супруги связались с незнакомкой, которая рассказала, что купила автомобиль у того же дилера несколько месяцев назад и столкнулась с проблемами с сигнализацией. Она заменила ее без помощи автосалона, что и сделали владельцы кроссовера. Дилер отказался помочь в данном вопросе.