На площадке по реновации в Южном Тушине приступили к разработке котлована

В столичном районе Южное Тушино начались земляные работы на будущей площадке строительства односекционной новостройки суммарной площадью почти 8 тыс. кв. м, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

ЖК возведут по адресу: ул. Сходненская, вл. 42.

«В районе Южное Тушино на стартовой площадке дома по программе реновации на 85 квартир приступили к земляным работам. Четыре квартиры адаптируют для проживания маломобильных граждан. В доме установят современные лифты, в подъездах оборудуют комнаты для консьержей, помещения для колясок и велосипедов. Новостройку возведут в сложившейся городской и транспортной инфраструктуре: рядом находятся станция метро „Сходненская“, объекты здравоохранения и учебные заведения, а также прогулочные зеленые скверы и парки. В настоящее время на объекте выполнено шпунтовое ограждение, строители приступили к разработке котлована», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Первые этажи сделают нежилыми. Там могут открыться аптеки, магазины, кафе или другие предприятия социально-бытового назначения.

Также мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о применении префаб-технологий при строительстве домов по программе реновации.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года.