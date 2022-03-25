РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 25 мар. Депутат Мособлдумы Владимир Жук вручил награду областной думы руководителю коллектива эстрадного танца «Жемчужинка» Дворца культуры «Вертикаль» в Дзержинском Наталье Приймак, передает пресс-служба администрации городского округа.

Работников культурных учреждений Дзержинского поздравили с профессиональным праздником. Мероприятие посетил и глава муниципалитета Сергей Будкин.

«Благодаря вашему творчеству, трудолюбию, вдохновению и неиссякаемой энергии создается атмосфера яркого и насыщенного культурного пространства нашего города, приумножается культурное наследие Дзержинского городского округа. В культуре нет равнодушных и случайных людей. В ней работают талантливые, великодушные и преданные своему делу. От всей души желаю вам творческих успехов, вдохновения, смелых идей и проектов. Крепкого здоровья, счастья, жизненного оптимизма и благополучия», — сказал Будкин.

Он вручил почетные грамоты и благодарственные письма главы города, а также благодарственные письма министерства культуры Московской области лучшим работникам отрасли.

«Есть такая профессия – дарить людям добро, хорошее настроение и эмоции. Сегодня профессиональный праздник отмечаете вы – работники культуры. У нас много очень много мероприятий, различных праздников. Мы там отдыхаем. Все представители сферы культуры работают. Наконец наступил день, когда мы можем вас поздравить. Спасибо за труд, за самоотдачу. Желаю дальнейших творческих успехов», – добавил Жук.