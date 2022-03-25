РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 25 мар. Депутат Мособлдумы Владимир Жук вручил награду областной думы руководителю коллектива эстрадного танца «Жемчужинка» Дворца культуры «Вертикаль» в Дзержинском Наталье Приймак, передает пресс-служба администрации городского округа.
Работников культурных учреждений Дзержинского поздравили с профессиональным праздником. Мероприятие посетил и глава муниципалитета Сергей Будкин.
Он вручил почетные грамоты и благодарственные письма главы города, а также благодарственные письма министерства культуры Московской области лучшим работникам отрасли.
«Есть такая профессия – дарить людям добро, хорошее настроение и эмоции. Сегодня профессиональный праздник отмечаете вы – работники культуры. У нас много очень много мероприятий, различных праздников. Мы там отдыхаем. Все представители сферы культуры работают. Наконец наступил день, когда мы можем вас поздравить. Спасибо за труд, за самоотдачу. Желаю дальнейших творческих успехов», – добавил Жук.
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