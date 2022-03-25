РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мар. Бюджет Подмосковья на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг не только сохранил свою традиционную социальную направленность, но и стал бюджетом развития. Он обеспечит поступательный рост во всех сферах, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе отчета перед жителями Балашихи по итогам работы за 2021 год.

Брынцалов рассказал, что с самого начала работы нового созыва Мособлдумы их внимание было приковано к проекту нового трехлетнего бюджета. Больше месяца документ находился в стенах Думы, были проведены самые открытые публичные слушания по его проекту, рассмотрены все предложения и замечания. В итоге в начале декабря бюджет региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов был принят.

«Главный финансовый документ Подмосковья не только сохранил свою традиционную социальную направленность, но и стал бюджетом развития, который обеспечит поступательный рост во всех сферах. Он направлен на решение главной задачи - улучшение качества и уровня жизни жителей Московской области», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что также они приняли еще целый ряд важных законов. К примеру, на 2 года были продлены: нулевая ставка по упрощенной и патентной системе налогообложения для ряда ИП; пониженная ставка в размере 10% для ряда предпринимателей на «упрощенке».

В ходе отчета Брынцалов также рассказал, что приоритетом работы региональных властей в 2021 году было выполнение поставленных президентом России задач. Прежде всего, поддержка семей с детьми, адресная помощь социально незащищенным гражданам.

«Мы продолжили развивать ту во многом уникальную систему адресной социальной помощи, которая была создана в области за последние годы. Ежегодно на социальную поддержку выделяется порядка 80 млрд рублей. Различные меры поддержки получают 2 млн человек», - подчеркнул Брынцалов.

Из новых мер он отметил, что теперь одиноким гражданам старше 65 лет будет предоставляться доплата до 17 тыс. рублей. Таких в регионе 33 тыс. человек.

Также в 2021 году дополнительно направили 35 млрд рублей на поддержку 300 тыс. семей с детьми.