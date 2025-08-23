Момент ликвидации дрона ВСУ на подлете к Петербургу попал на видео

Днем 23 августа в Петербурге из-за воздушной опасности приостановили работу международного аэропорта Пулково. Позднее в Сети появилось видео, как дежурные средства ПВО ликвидируют вражеский дрон на подлете к Санкт-Петербургу, пишет SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как вражеский объект движется в небе и стремительно приближается к югу Северной столицы. В какой-то момент происходит взрыв, и украинский беспилотник разлетается на осколки, затем начинает падать на землю.

По словам очевидцев, от взрывной волны в соседнем к месту ликвидации дрона доме выбило окна. По предварительным данным, жертв среди людей нет.

На данный момент петербургский аэропорт Пулково не принимает и не отправляет самолеты примерно с 14:30 по московскому времени. Пассажиры ждут вылетов, в том числе на лестницах внутри терминала, так как посадочные места в зоне ожидания давно закончились.