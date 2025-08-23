Ограничения в Пулкове: пассажиры ждут рейсы на лестницах

сегодня в 17:55

Из-за ограничений работы в Пулкове задержаны более 80 рейсов

В петербургском аэропорту Пулково все еще действуют ограничения на взлет и посадку самолетов, которые ввели из-за атаки беспилотников со стороны ВСУ. Ситуация привела к серьезным изменениям в расписании полетов: более 80 рейсов задерживаются, еще 18 полностью отменены. Пассажиры разных рейсов ждут вылетов прямо на лестницах внутри терминала, пишет SHOT .

По словам пассажиров, несмотря на длительное ожидание, обстановка остается спокойной. Авиакомпании обеспечивают людей питьевой водой. Однако из-за большого скопления людей не всем хватает сидячих мест в зоне ожидания и точках питания. Многим приходится размещаться на лестницах или стоять.

Из общего числа задержанных рейсов 47 — прилетающие, 36 — вылетающие. Ограничения в работе аэропорта действуют уже более двух часов.

Ранее сообщалось, что Росавиация приостановила работу петербургского аэропорта 23 августа около 14:30 по московскому времени.