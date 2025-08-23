Ограничения в Пулкове: пассажиры ждут рейсы на лестницах
Фото - © скриншот
В петербургском аэропорту Пулково все еще действуют ограничения на взлет и посадку самолетов, которые ввели из-за атаки беспилотников со стороны ВСУ. Ситуация привела к серьезным изменениям в расписании полетов: более 80 рейсов задерживаются, еще 18 полностью отменены. Пассажиры разных рейсов ждут вылетов прямо на лестницах внутри терминала, пишет SHOT.
По словам пассажиров, несмотря на длительное ожидание, обстановка остается спокойной. Авиакомпании обеспечивают людей питьевой водой. Однако из-за большого скопления людей не всем хватает сидячих мест в зоне ожидания и точках питания. Многим приходится размещаться на лестницах или стоять.
Из общего числа задержанных рейсов 47 — прилетающие, 36 — вылетающие. Ограничения в работе аэропорта действуют уже более двух часов.
Ранее сообщалось, что Росавиация приостановила работу петербургского аэропорта 23 августа около 14:30 по московскому времени.