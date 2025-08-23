сегодня в 20:25

США миллиарды на защиту союзников от оружия массового поражения

Американское правительство планирует направить 3,5 миллиарда долларов на программу по уменьшению рисков, связанных с оружием массового уничтожения, для стран-союзников, пишет РИА Новости .

Согласно заявлению Пентагона, финансирование охватит комплексное обеспечение партнеров различными услугами и продуктами, направленными на долгосрочное снижение угроз химического, биологического, радиологического и ядерного характера.

«Данный контракт предусматривает предоставление широкого спектра услуг и продуктов для обеспечения устойчивого снижения химической, биологической, радиологической и ядерной угрозы странам-партнерам», — заявили в Пентагоне.

В программе уже участвуют 35 государств, включая Украину, Молдавию, Азербайджан, а также Индию, Пакистан и ряд других стран, сотрудничающих с Вашингтоном в этой сфере.