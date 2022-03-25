РИАМО - 25 мар. Вооруженные силы РФ потеряли убитыми 1351 человека за время проведения специальной военной операции на территории Украины, сообщает «Интерфакс».

Соответствующую информацию сообщил начальник Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС РФ - первый замначальника Генштаба Сергей Рудской.

«К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погибли 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения», – сказал Рудской в ходе брифинга.

Он также отметил, что основные задачи первого этапа операции на Украине выполнены, боевой потенциал ВСУ существенно снижен.

Военная спецоперация РФ на Украине началась утром 24 февраля. Ее основные цели – демилитаризация соседнего государства. Западные страны отреагировали на действия России жесткими экономическими санкциями.