РИАМО - 25 мар. Вооруженные силы РФ потеряли убитыми 1351 человека за время проведения специальной военной операции на территории Украины, сообщает «Интерфакс».
Соответствующую информацию сообщил начальник Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС РФ - первый замначальника Генштаба Сергей Рудской.
Он также отметил, что основные задачи первого этапа операции на Украине выполнены, боевой потенциал ВСУ существенно снижен.
Военная спецоперация РФ на Украине началась утром 24 февраля. Ее основные цели – демилитаризация соседнего государства. Западные страны отреагировали на действия России жесткими экономическими санкциями.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии