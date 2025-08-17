ВС РФ разнесли место хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» на Украине

сегодня в 12:20

Российские военные нанесли поражение месту хранения противником оперативно-тактических ракет «Сапсан» и комплектующих к ним, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также удары пришлись по складам боеприпасов и дронам дальнего действия, пунктам временной дислокации ВСУ и зарубежных наемников в 142 районах проведения СВО.

Объекты были атакованы оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

Ранее ВС РФ сорвали производство ракет «Сапсан» на Украине. Ими собирались бить вглубь России.