ФСБ: ВС РФ сорвали производство ракет «Сапсан» на Украине
Сотрудники ФСБ и российские военные ликвидировали техническую базу производства Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан», сообщает РИА Новости.
По информации ФСБ, эти ракеты нужны были противнику для проведения ударов вглубь России.
По полученным данным, власти Украины втайне развивали свою ракетную программу по технологиям и запасам, которые остались в стране от СССР.
Ущерб ВПК противника от проведенной российской операции колоссален, при этом он не сопоставим с ущербом РФ от проведенной ГУР операции «Паутина».