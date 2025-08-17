сегодня в 12:18

Боец «Орлана» и мирный житель ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают с помощью дронов обстреливать территорию Белгородской области. В результате новых атак в двух муниципалитетах ранения получили два человека, в том числе боец подразделения «Орлан». Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, мирный житель получил ранения из-за детонации FPV-дрона в поселке Пролетарский Ракитянского района. В момент взрыва мужчина находился рядом со стоянкой на территории одного из предприятий.

«Пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой и слепым осколочным ранением головы бригада скорой доставила в городскую больницу № 2 Белгорода», — сообщил Гладков.

Боец подразделения «Орлан» пострадал в Шебекине во время выполнения служебной задачи. Военный получил осколочное ранение стопы и самостоятельно смог обратиться в больницу за помощью. Госпитализация в данном случае не потребовалась, мужчина будет проходить лечение амбулаторно.

Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь сбили над Белгородской областью 16 украинских дронов. Также местные власти приняли решение закрыть рынки и торговые центры ради безопасности людей.