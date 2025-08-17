сегодня в 07:30

46 украинских беспилотников уничтожены за ночь в России

Прошлой ночью над российскими регионами были сбиты 46 дронов противника самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Это произошло с 22:55 16 августа до 06:00 17 августа. Аппараты перехватили с помощью дежурных средств ПВО.

16 БПЛА ВСУ ликвидировали над Белгородской областью, 14 — над Нижегородской областью, девять — над Воронежской областью, три — над Брянской областью, по одному — над Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областями.

Ранее в Белгородской области от атаки беспилотников пострадали шесть человек. Дрон ударил по коммерческому объекту.