Число пострадавших от ударов ВСУ по Белгородской области увеличилось до шести

сегодня в 15:27

Гладков: двое мужчин получили ранения в Белгородской области от удара ВСУ

Представители киевского режима с ночи 16 августа не прекращают обстреливать Белгородскую область. Дежурные средства ПВО успешно ликвидируют вражеские дроны, однако пострадавших избежать не удалось. Ко второй половине дня число травмированных граждан от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось до шести человек, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде беспилотник ударил по зданию коммерческого объекта. Мужчина, находившийся рядом, получил ранения плеча и ноги. Бригада скорой доставляет пострадавшего в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — рассказал Гладков.

В результате детонации украинского дрона в здании коммерческого объекта произошел пожар, который оперативно потушили сотрудники МЧС РФ.

Второй мужчина пострадал, когда ехал по дороге в селе Маломихайловка Шебекинского округа. Дрон ударил по автомобилю. В итоге мирный житель получил слепые осколочные ранения ноги. Местного жителя госпитализировали, ему оказывается вся необходимая помощь.

Ранее Гладков сообщил, что в результате атак ВСУ 16 августа пострадали мужчина и женщина, затем травмы получили еще два мирных жителя.