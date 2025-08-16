Гладков: еще два человека получили травмы в Белгороде из-за атак ВСУ

Двое мирных жителей Белгорода получили травмы различной степени тяжести в результате очередной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). О травмах двух мужчин, оказанной им помощи и о повреждениях гражданского имущества в своем Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Один мужчина получил осколочное ранение головы в результате сдетонировавшего на проезжей части беспилотника. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в городскую больницу № 2 г. Белгорода. На месте атаки повреждены четыре автомобиля», — рассказал Гладков.

По словам губернатора, второй пострадавший мужчина получил травмы в момент, когда находился во дворе многоквартирного дома, где произошла детонация вражеского дрона. Горожанина в тяжелом состоянии доставили в больницу, медики делают всё возможное, чтобы спасти ему жизнь и здоровье.

Также в результате атаки дронов ВСУ повреждения получили частный дом и многоквартирный дом. Также у ГАЗели выбило окна и посекло кузов осколками беспилотника. Оперативные службы продолжают работать на местах. Информация о последствиях уточняется.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что над Белгородской областью дежурными средствами ПВО сбили пять украинских дронов самолетного типа.