В Белгороде в воскресенье закроют торговые центры и рынки

Из-за постоянных атак дронов ВСУ в Белгороде в воскресенье не будут работать крупные торговые центры и большие рынки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что в этих местах обычно наблюдается скопление людей, а, значит, есть опасность и возможность нанесения ударов БПЛА противника. Глава региона попросил жителей отнестись с пониманием к этому решению. По последующей работе сферы торговли он обещал сказать 18 августа.

Также Гладков добавил, что будут закрыты аттракционы в парках. А 18 августа все бюджетные учреждения, находящиеся в подчинении правительства Белгородской области, будут работать максимально в дистанционном формате. Для дежурных служб и сотрудников, которые должны быть на местах, работодатели обязаны обеспечить максимальную безопасность.

По словам губернатора, в аналогичном режиме будут работать подведомственные учреждения, организации, предприятия Белгорода.