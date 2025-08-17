Число пятен на одной стороне Солнца резко уменьшилось

Наблюдений за Солнцем показали, что в последние дни почти полностью исчезли пятна на обращенной к Земле стороне звезды, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ РАН.

Скорее всего, аналогичный процесс идет и на обратной стороне.

В целом, пятна на Солнце еще есть, но они сильно уменьшились. Глазом при поверхностном осмотре звезды больше четырех пятен найти не получается. А те, что есть, еле видны на высокоточных космических снимках.

При этом, ученые считают, что на любительских снимках с Земли звезда, скорее всего, покажется полностью чистой.

Размер и количество пятен примерно коррелируют со вспышечной активностью на Солнце, которая сейчас снижается. Если изменений на звезде не произойдет, то число вспышек к началу наступающей недели может снизиться до нуля. Но с 19 августа прогнозируются очередные метеобури из-за приближения корональной дыры.