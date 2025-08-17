Ликсутов: пищепром Москвы за полгода демонстрирует уверенный рост

В столице пищевая отрасль показывает уверенный рост основных показателей в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по транспорту и промышленности Максим Ликсутов.

Все ключевые направления производства демонстрируют положительную динамику, что способствует укреплению продовольственной безопасности города.

Заммэра уточнил, что по указанию мэра столицы Сергея Собянина в ТиНАО создается кластер пищевой промышленности. Здесь будут расположены предприятия по производству мясных и молочных продуктов, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также готовых блюд.

«Благодаря поддержке города объемы производства продовольственных товаров в Москве продолжают стабильно расти, это позволяет обеспечивать население качественными продуктами питания. Так, за период с января по июнь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го производство круп выросло в 4,9 раза, хлеба и хлебобулочных изделий — на 7,1%, мяса и субпродуктов — почти на 15%, а свежей и охлажденной пресноводной рыбы — в 2,2 раза», — рассказал Ликсутов.

Так, за первые шесть месяцев 2025 года московские производители нарастили выпуск колбасных изделий на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

К примеру, группа «Черкизово», крупнейший российский производитель мяса, в 2025 году планирует увеличить производство нарезанных колбасных изделий на 23%. Компания фиксирует рост доли продукции премиального сегмента: так, бренд «Черкизово Премиум» в категории колбас в 2024 году вырос на 22%. Всего за 2024 год предприятие выпустило около 1,1 млн т мяса бройлеров, 336 тыс. т свинины и 80 тыс. т индейки.

По словам министра правительства Москвы, главы департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, в Москве работает более 320 предприятий пищепрома. Благодаря активной поддержке города они модернизируют производство и улучшают качество продукции, укрепляя свои рыночные позиции. В результате за первое полугодие 2025 года объем поставок продовольствия в столице вырос на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 333,6 млрд рублей.

«Предприятия поставили хлебобулочных и мучных кондитерских изделий на сумму около 63 млрд рублей, молочной продукции на — 39 млрд рублей, консервированных фруктов и овощей на — 14,3 млрд рублей, что свидетельствует о стабильном росте отрасли и ее важной роли в экономике города», — рассказал Гарбузов.

Так, московский хлебокомбинат «Пеко» с начала 2025 года увеличил выпуск продукции на 10% по сравнению с прошлым годом — за этот период было произведено более 20 тыс. тонн хлебобулочных изделий, а объем реализации превысил 21 тыс. тонн. Выручка за шесть месяцев 2025 года выросла на 19% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Компания успешно развивается уже более 49 лет, занимая лидирующие позиции среди столичных хлебопекарных предприятий.

«Наличие собственной производственно-технической лаборатории позволяет поддерживать высокое качество продукции и разрабатывать новые рецептуры. В каталоге нашей компании представлено около 200 наименований изделий, включая: хлеб из пшеничной и ржаной муки, сдобные и слоеные изделия, диетические сорта хлеба, торты и другие продукты», — сказал генеральный директор комбината Сергей Пахарев.

Один из лидеров молочной промышленности России — московское АО «Карат» входит в тройку крупнейших производителей плавленых и творожных сыров в стране и располагает собственной лабораторией для разработки новых продуктов. В ассортименте компании: плавленые сыры, включая известные марки «Дружба», «Волна», «Янтарь»; творожные сыры, зерненый творог и мягкие сыры для салатов. Годовой объем производства составляет около 30 тыс. тонн, выручка — 9,7 млрд рублей, чистая прибыль — 431 млн рублей.