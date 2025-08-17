WSJ опубликовала два сценария для Украины после саммита США и РФ на Аляске

Будущее Украины после переговоров президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина на Аляске может развиваться по двум основным направлениям. Редакция The Wall Street Journal считает, что в обоих случаях Украина потеряет часть территорий, пишет РБК .

Согласно первому варианту, Украина сохранит независимость, но в территориально сокращенном формате, получив при этом определенные гарантии безопасности. Журналисты отмечают, что украинское руководство и европейские партнеры, вероятно, внутренне уже готовы принять факт российского контроля над примерно 20% украинской территории, хотя официально не планируют признавать это на международной арене.

Второй сценарий, по мнению американского издания, предполагает более драматичное развитие ситуации, при котором Украина может утратить суверенитет, превратившись в зависимое от России государство.

Издание рассматривает две противоположные перспективы разрешения ситуации вокруг Украины. По мнению аналитиков, если Киев согласится уступить определенные территории, возникнет необходимость обеспечения безопасности оставшейся части страны.

Первый вариант развития событий предполагает, что западные страны, особенно США, предоставят украинской стороне надежные гарантии защиты. В этом случае урегулирование конфликта может напомнить завершение корейской войны 1953 года, когда Южная Корея получила западную поддержку.

Альтернативный сценарий выглядит гораздо менее благоприятным для Украины. Она рискует не только утратить восточные и южные регионы, но и полностью лишиться независимости, превратившись в подконтрольную России территорию. Такой исход аналитики характеризуют как фактическую капитуляцию и установление российского протектората.

Ранее сообщалось, что Трамп остался доволен итогами саммита с Путиным, хоть страны и не заключили никакой сделки по Украине. После переговоров с РФ он позвонил Зеленскому, а также европейским лидерам и рассказал об итогах.

Позднее Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон. Эта встреча запланирована на 18 августа, на ней могут присутствовать в том числе лидеры европейских стран.