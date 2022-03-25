РИАМО - 25 мар. Несмотря на санкции, в Москве по-прежнему активно используются безналичные платежи. Вместо сервисов Apple Pay и Google Pay для оплат покупок стали использовать пластиковые карты, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Несмотря на турбулентную ситуацию, заметного снижения доли безналичных платежей мы не видим. В целом за последний год, как и в большинстве крупнейших мировых мегаполисов, в Москве доля покупок за наличные постоянно снижается – пластиковая карта удобнее и безопаснее», – заявил Ефимов в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что по показателям безналичной оплаты в марте не было зафиксировано «провалов», в то время как был зафиксирован всплеск потребления. Этому свидетельствуют такие отслеживающие оборот системы, как индекс потребительской активности Сбербанка.

По словам Ефимова, это говорит о сохранившихся предпочтениях москвичей и гостей столицы платить за товары и услуги безналичным способом.

«Те, кто раньше пользовались Apple Pay или Google Pay, перешли на оплату картой, а не отказались от безналичной оплаты», – уточнил Ефимов.

Массовое снятие наличных с банковских счетов, зафиксированное в конце февраля в России, заммэра столицы Ефимов объяснил желанием людей сформировать финансовую подушку. Несмотря на такое поведение, люди продолжают использовать безналичные платежи в повседневной жизни.

В пятницу оператор платежной системы «Мир» официально предупредил пользователей о том, что Apple временно не будет осуществлять поддержку карт «Мир» в системе бесконтактной оплаты. Изначально была отключена возможность подключать к системе новые карты. Карты, которые пользователи успели загрузить до этих изменений будут заблокированы системой в ближайшие дни.

В то же время Сбербанк заявил, что у пользователей сервиса Samsung Pay нет проблем с оплатой по карте «Мир», все работает в обычном режиме.

Изменения в системе безналичной оплаты произошли после введения западными странами жестких экономических санкций в отношении России. Так страны ЕС и США продемонстрировали свое отношение к спецоперации РФ по демилитаризации Украины.

О решении начать спецоперацию на Украине президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Основной целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Путин заявил, что для решения этой задачи необходимо, в том числе предать суду военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей Донбасса».

В числе санкций было решение об отключении российских и белорусских банков от системы обмена финансовой информацией SWIFT. Следом с отечественными потребителями отказались работать Visa и Mastercard. Впрочем, это никак не сказалась на работе их карт внутри России, сложности возникли у тех пользователей, кто находился за рубежом.

Центробанк объяснил это тем, что операции по действующим картам внутри страны обрабатывает Национальная система платежных карт.