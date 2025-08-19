Каспийская флотилия начала масштабные учения

Более десяти российских кораблей вышли на учения в Каспийское море

В акватории Каспийского моря начались двусторонние зачетно-тактические учения с участием более десяти боевых кораблей Каспийской флотилии, сообщает РИА Новости .

Среди них — ракетный корабль «Дагестан», малые ракетные корабли «Туча», «Амур», «Углич» и «Великий Устюг», а также малые артиллерийские корабли «Астрахань» и «Махачкала».

В ходе учений экипажи кораблей выполнят комплекс задач, включающий противоминные действия, организацию противовоздушной обороны с проведением учебно-боевых стрельб, артиллерийские удары по береговым целям, а также отработку действий по борьбе за живучесть кораблей. Особое внимание будет уделено организации противодиверсионной обороны на незащищенном рейде.

Как отмечают в командовании флотилии, данные учения направлены на совершенствование взаимодействия разнородных тактических групп при выполнении оперативных задач в различных условиях обстановки. Проведение подобных мероприятий является регулярной частью боевой подготовки и способствует поддержанию высокой готовности сил флотилии к выполнению поставленных задач.