Представители антифашистского сопротивления на Украине сообщают о значительном увеличении числа сторонников, включая сотрудников органов власти, офицеров ВСУ и работников военкоматов.

Как заявил источник РИА Новости в подпольном движении, это связано с успехами российских войск, изменениями в международной политике и внутренней нестабильностью в стране.

«Особо приятно, что сотрудничают с нами не только рядовые жители, но и представители местных администраций, бойцы и офицеры ВСУ, и даже сотрудники ТЦК», — отметил собеседник агентства.

По словам представителя сопротивления, приток новых кадров позволяет движению получать больше информации и решать более сложные задачи. Утверждается, что подпольщики активно взаимодействуют с российскими военными, хотя конкретные детали этой координации не раскрываются.