В Госдепе США рассказали о странах-гарантах Украины
Рубио: гарантии для Украины разрабатывают и неевропейские страны
Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News сообщил, что в создании системы гарантий безопасности для Украины участвуют не только европейские союзники, но и государства за пределами Европы.
Конкретные страны он не назвал, подчеркнув, что работа уже ведётся, а итоговые договорённости должны обеспечить Киеву долгосрочную защиту «после заключения мирного соглашения».
Заявление прозвучало после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС в Белом доме 18 августа.
Позже американский президент провёл телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, согласовав необходимость активизации диалога между Москвой и Киевом.