В Госдепе США рассказали о странах-гарантах Украины

сегодня в 05:33

Рубио: гарантии для Украины разрабатывают и неевропейские страны

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News сообщил, что в создании системы гарантий безопасности для Украины участвуют не только европейские союзники, но и государства за пределами Европы.

Конкретные страны он не назвал, подчеркнув, что работа уже ведётся, а итоговые договорённости должны обеспечить Киеву долгосрочную защиту «после заключения мирного соглашения».

Заявление прозвучало после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС в Белом доме 18 августа.

Позже американский президент провёл телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, согласовав необходимость активизации диалога между Москвой и Киевом.