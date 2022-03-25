РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мар. В пятницу председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов побывал в дивизии имени Ф.Э. Дзержинского в Балашихе и поздравил военнослужащих с наступающим праздником Днем войск национальной гвардии РФ, его отмечают 27 марта.

«Лучшие качества дзержинцев – огромное личное мужество, стойкость и отвага – с особой силой проявились в годы Великой Отечественной войны. Славные боевые традиции тех лет военнослужащие дивизии достойно продолжили в Афганистане, в Сирии, во многих других горячих точках», - написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что и в наше время, решая важнейшие государственные задачи, они всегда готовы прийти на помощь тем, кто оказался в беде. Прежде всего, речь идет об участии в проведении специальной военной операции на Украине.

«Горько сознавать, что в ходе операции гибнут наши товарищи. Мы склоняем голову перед памятью погибших. Светлая им память и вечная боевая слава!» - подчеркнул Брынцалов.

В пятницу в ходе отчета перед жителями Балашихи по итогам работы как председателя Мособлдумы и депутата в округе, он особо отметил роль дивизии, которая была удостоена Ордена Кутузова, и ее бойцов, принявших участие почти во всех боевых операциях во II половине 20 века.

«И сегодня войны нашей Дивизии показали, что они продолжают героически выполнять свой долг, являются гордостью всей страны», - отметил Брынцалов.