РИАМО - 25 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что главный вызов спецоперации на Украине был в том, что если бы она не началась, то в ближайшее время рядом с Россией стояли бы ракеты.

«Ситуация с операцией: лучше, чем президент, вряд ли кто-то скажет. <…> Главный вызов заключался в том, что буквально в ближайшее время перед нашими окнами стояли бы ракеты. Это плохая история», – сказал Воробьев в эфире канала «360». По его словам, решения, которые приняты, «очень сложные и тяжелые». «Но мы не можем себе позволить, чтобы угроза была у наших границ», – отметил Воробьев.​ Военная спецоперация РФ на Украине началась утром 24 февраля. Ее основные цели – демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения.