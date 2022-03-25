РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мар. Спасатели Люберецкого территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактическое мероприятие и призвали жителей не выходить на лед водоемов, говорится в сообщении службы.

Из-за теплой погоды ледовая поверхность стала тоньше и опаснее для нахождения на ней жителей. Спасатели просят любителей подледной рыбалки завершить сезон.

Кроме того, внимание уделяют профилактике среди детей. Спасатели рекомендуют родителям проводить с юными жителями разъяснительные беседы о том, что сейчас нельзя выходить на лед водоемов.