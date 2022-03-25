РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мар. В 2022 году на территории городского округа Люберцы планируют отремонтировать 21 автомобильную дорогу протяженностью 8,13 км, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В администрации городского округа Люберцы утвержден план ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2022 год. К ремонту запланирована 21 автомобильная дорога, протяженностью 8,13 км и общей площадью 60 565 кв. м, из них 6 тротуаров», - сказал Ружицкий.

По его словам, финансирование работ будет производиться за счет субсидии из Дорожного фонда Московской области на условиях софинансирования из средств местного бюджета.

Адреса выбрали с учетом обращений люберчан, голосования на портале «Добродел» и мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к МЦД-3.

В Краскове отремонтируют 2 дороги на улице Новая Стройка, 1 – внутри деревни Марусино, 7 дорог и 1 остановку обновят в Малаховке на улицах Широкая, Осипенко, Совнаркомовская, Гаражная, Малая Кореневская, Перекопская и 1-я Первомайская.

Также отремонтируют дороги на проспекте Текстильщиков и улице Лесной в Октябрьском. В Томилине обновлению подлежат 4 объекта: на улицах Московская, Кольцова и 2 тротуара на Никитина. В городе Люберцы отремонтируют 2-й проезд Михельсона, улицу Инициативную и тротуар на ней, парковку и тротуар на улице Карла Либкнехта, а также остановочный пункт для общественного транспорта и маршрутных такси, расположенный вдоль автодороги по ул. Волковской у станции Люберцы-1.