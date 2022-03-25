РИАМО - 25 мар. На протяжении 10 лет команда губернатора Подмосковья работает над развитием региона и переменами в муниципалитетах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Воробьев выступил перед воспитанниками военно-патриотического центра «Авангард».
«10 лет мы стараемся вместе с нашей командой развивать Подмосковье, обеспечивать перемены в каждом муниципалитете», – сказал Воробьев в эфире телеканала «360».
Губернатор также добавил, что до него на посту губернатора работали Герой России Сергей Шойгу и Герой СССР Борис Громов.
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