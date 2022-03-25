РИАМО - 25 мар. На протяжении 10 лет команда губернатора Подмосковья работает над развитием региона и переменами в муниципалитетах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев выступил перед воспитанниками военно-патриотического центра «Авангард».

«10 лет мы стараемся вместе с нашей командой развивать Подмосковье, обеспечивать перемены в каждом муниципалитете», – сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Губернатор также добавил, что до него на посту губернатора работали Герой России Сергей Шойгу и Герой СССР Борис Громов.