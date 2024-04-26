Эксперт Клапанюк: спрос на новостройки в Москве за 3 месяца упал на 44%

Относительно IV квартала 2023 года количество заключенных договоров по покупке квартир в новостройках в Москве сократилось на 44,3%, сообщила РИАМО заместитель руководителя департамента новостроек компании «ТСН Недвижимость» Ольга Клапанюк.

«Однако средняя стоимость квадратного метра в сделках с начала года выросла — на 1,5% в Москве, с 296,6 до 301,1 тыс. руб., на 2,2% в Подмосковье — со 173,9 до 177,8 тыс.», — сказала Клапанюк.

Она добавила, что если сравнивать первые три месяца 2024-го с аналогичным периодом прошлого года, то количество заключенных договоров по покупке новостроек на столичном рынке практически одинаковое.

«То есть можно сделать вывод, что после периода ажиотажного спроса, который наблюдался на рынке жилой недвижимости во втором полугодии 2023-го, наступило ожидаемое охлаждение и сегмент приходит к равновесию. Несмотря на номинальный рост цен, застройщики видят, что в целом спрос на новостройки в первом квартале снизился, поэтому сегодня с большой вероятностью готовы предложить хорошую скидку покупателю с наличными деньгами или ипотекой», — рассказала эксперт.

Клапанюк пояснила, что снижение спроса относительно конца прошлого года вызвано рядом факторов. Во-первых, январь и февраль являются месяцами невысокого спроса, поэтому снижение активности покупателей после Нового года — это явление традиционное.

«Во-вторых, особенно сильное влияние на спрос оказали принятые в конце прошлого года ужесточения условий льготных ипотечных программ. В частности, по стандартной ипотеке с господдержкой был увеличен первоначальный взнос до 30%, а максимальная сумма кредита в Москве и Подмосковье снижена с 12 до 6 млн руб. С таким бюджетом в столице практически ничего нельзя купить», — разъяснила специалист.

Она резюмировала, что как итог программа, которая была ранее самой востребованной у покупателей новостроек, перестала пользоваться спросом.