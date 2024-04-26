Подмосковные зоозащитники добиваются возбуждения дела из-за жестокого убийства пса

В начале апреля в подмосковной деревне Сухарево нашли труп собаки со следами издевательств. Несмотря на многочисленные обращения в полицию, уголовное дело по данному факту не завели, сообщает РИА Новости.

Несколько месяцев жительница деревни Галина Филатова ухаживала за псами Линдой и Антошкой. Собаки жили у кафе. Филатова ее супруг построили для любимцев будки, каждый день навещали их перед работой.

Пропажу собак зоозащитница обнаружила 1 апреля. На привычном месте она нашла только ошейник Линды, на третий день она прибежала сама.

«По поводу Антошки мы переживали, что он где-то зацепился цепью в лесу и погибнет от голода. Искали его несколько дней» Галина Филатова зоозащитница

Изувеченное тело пса нашли 5 апреля в 50 м от будки. Во рту собаки торчала труба, в пасть ему залили какую-то горючую жидкость и подожгли. Также тело протыкали арматурой.

По словам Филатовой, собака умирала мучительной смертью. Она назвала пса дружелюбным и ласковым. Женщина уверила, что Антошка с Линдой никому не могли помешать.

Зоозащитница написала заявление в полицию, однако возбуждать уголовное дело там отказались. В ГУ МВД РФ по Московской области отметили, что сотрудники осмотрели место преступления, а тело животного направили на исследование для установления причин смерти.