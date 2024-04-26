Эксперт Клапанюк: во II квартале спрос на новостройки в Москве начнет расти

Во втором квартале спрос на новостройки начнет расти. Это связано с тем, что с марта увеличивается количество заключенных договоров, сообщила РИАМО заместитель руководителя департамента новостроек компании «ТСН Недвижимость» Ольга Клапанюк.

«Во втором квартале спрос на новостройки начнет расти, так как, начиная с марта, количество заключенных договоров увеличивается. Не исключена даже очередная волна ажиотажного спроса на рынке, вызванная анонсированным властями пересмотром условий по семейной ипотеке и закрытием программы льготной ипотеки с господдержкой», — сказала Клапанюк.

Она отметила, что еще один фактор, повлиявший на падение спроса на первичном рынке, — это история с попыткой введения рядом банков комиссий за выдачу кредитов по льготным ипотечным программам.

«В итоге часть застройщиков отказалась сотрудничать с банками на таких условиях либо предложила покупателям покрывать данную комиссию за свой счет, поэтому многие сделки были приостановлены. Также на рынок новостроек негативное влияние оказывает высокая ключевая ставка, от которой зависят ставки по ипотеке», — рассказала специалист.

«Ведь определенная доля покупателей, чтобы приобрести новостройку, продает какую-то имеющуюся недвижимость. Ввиду высоких ставок по рыночной ипотеке количество покупателей на вторичном рынке значительно снизилось, соответственно, данной аудитории первичного рынка стало сложнее реализовывать свои объекты, и они вынуждены откладывать выход на сделку по покупке новой квартиры», — отметила Клапанюк.