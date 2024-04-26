Ефимов: квартал с гостиницей и инновационным колледжем построит оператор КРТ в столице

В Даниловском районе столицы по программе комплексного развития территорий реорганизуют участки общей площадью 9,37 га, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что территория находится между ул. Летниковской, Кожевнической и Дербеневской набережной. Квартал будет расположен в пешей доступности от станции метро «Павелецкая» и Павелецкого вокзала.

«Три неэффективно используемых участка общей площадью 9,37 га входят в один проект комплексного развития территорий. На них построят современный городской квартал, где появится почти 257,8 тыс. квадратных метров недвижимости. Вложения в реализацию проекта превысят 98 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 1,5 млрд рублей. В результате будет создано около 3,4 тыс. рабочих мест», — уточнил Ефимов.

Известно, что редевелопментом площадок будет заниматься оператор КРТ.

«В течение семи лет на участках появятся свыше 163 тыс. кв. м жилых объектов и почти 94 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости. Так, здесь появятся офисы, отделения банков, магазины, кафе и рестораны, а также гостиница на тысячу номеров со спортивным центром», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

Кроме того, будет возведен образовательный комплекс, который будет состоять из детского сада для 350 воспитанников и школы для 700 учащихся, а также инновационный образовательный колледж для 1,75 тыс. студентов. Также здесь пройдут работы по благоустройству территории и обустройству улично-дорожной сети, добавил Максим Гаман.

Помимо этого, на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков в столице появляются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура.

На сегодняшний день в городе на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тыс. га.