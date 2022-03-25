РИАМО - 25 мар. Руководство Подмосковья ищет возможности, чтобы станции метро появились в Мытищах и Балашихе. Этот вопрос активно обсуждается с Москвой, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В 2023 году - в начале 2024 года будет метро на Риге, это уже за МКАДом. Мы в постоянном диалоге с мэром (Москвы Сергеем Собяниным - ред.). Ищем возможности, чтобы метро было и в Балашихе, и в Мытищах», - рассказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Губернатор добавил, что партнерские отношения с Москвой позволяют открывать в регионе новые станции метро.

Кроме того, в Подмосковье работают над проектами легкого метро. Это позволит обеспечить доступ к станциям Московских центральных диаметров.