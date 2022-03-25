РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 мар. Порядка 300 спортсменов примут участие в фестивале по самбо в подмосковном Краснонорске 26 марта, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В спортивном комплексе «Красногорск» пройдет фестиваль по самбо.

В соревнованиях, организованных спортивным клубом «Титан» совместно с управлением физкультуры и спорта администрации округа и МАСОУ «Зоркий», примут участие около 300 человек.

Заявка на участие закрыта.

Начало мероприятия в 09:00. Адрес спорткомплекса: Красногорск, ул. Вокзальная, 25А, корп. 1.