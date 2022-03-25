РИАМО - 25 мар. Важно знать, что проверять работу счетчиков нужно регулярно, потому что если его показания выходят за межповерочный интервал, то к расчетам они не принимаются. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

Если это произошло, то первые 3 месяца плата рассчитывается, исходя из среднемесячного объема потребления. Потом расчет за потребление рассчитывают по нормативам, при этом суммы оплаты зачастую гораздо выше.

Если приборы учета вышли за межповерочный интервал, то применяется повышающий коэффициент. Таким образом, абонент платит больше.

«Для того, чтобы разумно и экономно оплачивать коммунальные услуги, необходимо следить за состоянием приборов учета и своевременно производить поверку. Показания счетчика, вышедшего за межповерочный интервал, к расчетам не принимаются», - сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Чтобы узнать, когда истекает межповерочный интервал, нужно открыть паспорт прибора учета и посмотреть там эту информацию. Также ее можно уточнить в едином платежном документе и в личном кабинете МособлЕИРЦ.

Заказать поверку можно на сайте МособлЕИРЦ в разделе «Установка, замена и поверка водосчетчиков», в личном кабинете «МособлЕИРЦ Онлайн», в клиентских офисах МособлЕИРЦ, а также по телефонам контактного центра: 8(496)245-15-99, 8(499)444-01-00 ежедневно с 8:00 до 22:00.