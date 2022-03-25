РИАМО - 25 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил воспитанникам военно-патриотического центра «Авангард» о выражениях «не бывает вечных врагов» и «не бывает вечных друзей». С последней фразой он не согласен.

«Я хочу пожелать, чтобы у нас у всех были вечные друзья. И никогда не было вечных врагов. Поэтому наша задача быть сильными. И я уверен, что мы пройдем эту череду вызовов», - отметил губернатор.

Воробьев рассказал, что в 2014 году западные страны наложили санкции на его отца.

«В моей семье тоже есть санкционированные. Отец тоже почувствовал санкции в 2014 году, тоже не может летать, например, в Европу или еще куда-то», – отметил Воробьев.