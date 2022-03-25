РИАМО - 25 мар. В Московской области в честь профессионального праздника наградили сотрудников такси. Праздник отмечают 22 марта, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Почетные грамоты и благодарственные письма ведомства получили 19 водителей и представителей таксомоторных компаний.

«Сегодня на территории региона работает более 93 тыс. водителей такси и 30 тыс. компаний. За последние годы качество услуг подмосковного такси значительно выросло. В такси работают профессиональные водители, все автомобили забрендированы по региональному стандарту, что гарантирует пассажирам безопасные и комфортные поездки», – сообщил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Евгений Аптекин.

Он добавил, что водителей такси в этом году награждают впервые, но это собираются сделать традицией.

Так, в Минтрансе вручили благодарственные письма и грамоты представителям таксомоторных компаний. В их числе - генеральный директор ООО «Транс-Трейдинг Профи» Мелине Гиносян и водители Сергей Евстигнеев и Ашот Тамазян компании, заместитель директора ООО А-19 Байрам Мамедов, ИП Сергей Тарасов, ИП Вячеслав Курашев.

Кроме того, за добросовестный труд и высокий профессионализм Минтранс отметило благодарственными письмами лучших водителей-партнеров «Яндекс. Такси».