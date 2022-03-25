РИАМО - 25 мар. Бывший глава Альфа-Банка, российский миллиардер Петр Авен пожаловался на жизненные трудности, возникшие после его попадания под западные санкции, сообщает Газета.ru.

«Наш бизнес полностью разрушен. Все, что мы строили 30 лет, сейчас полностью разрушено. И мы должны как-то начать новую жизнь», — заявил Авен.

На данный момент Авен находится в Лондоне. Однако права на его британскую недвижимость - двухуровневую квартиру и особняк в пригороде - заморожены санкциями. Также заблокированы банковские счета и иные активы.

«Смогу ли я нанять уборщицу или водителя? Я не вожу машину... может быть, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выжить», — сказал миллиардер.

Кроме того, в течение 20 дней Авен, возможно, будет выслан из Великобритании. Но он уезжать не хочет.

Экс-глава Альфа-Банка собирается подать в суд, чтобы оспорить наложенные санкции, и ищет для этого адвоката. Однако быстро решить создавшуюся проблему вряд ли получится.