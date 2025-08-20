Генпрокуратура хочет изъять недвижимость и иное имущество у Гаджиева* на 2 млрд

Генеральная прокуратура России потребовала запретить в РФ деятельность объединения, в которое входит бывший депутат Госдумы РФ Магомед Гаджиев* и некоторые его близкие, за экстремизм. Также ГП просит обратить в доход государства принадлежащее им имущество на сумму около двух млрд рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на исковое заявление ведомства.

Иск отправили в Советский районный суд Махачкалы. Такое поручение дал генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Ответчиками по делу выступают Гаджиев*, его сожительница Нина Коломийцева, сын Магомедрасул Гаджиев, Тажудин Гаджиев, сестры Магомед и Раисат Гаджиловы, Игорь и Марина Авдеевы, и три ООО — «Усадьба в Кадашах», «Квинтэссэнс», ООО «Сулакнеруд».

В Генпрокуратуре РФ считают, что Гаджиев* совместно с Коломийцевой, сыном Магомедрасулом и сестрой Раисат сформировали объединение, которое может быть признано экстремистским и запрещено.

Бывший парламентарий избирался депутатом Госдумы с 2003 по 2021 годы. После начала спецоперации он уехал из России и начал помогать ВСУ, дискредитировать российскую армию, оправдывать введенные против РФ санкции.

Также, будучи за границей, Гаджиев*, предположительно, заявил о готовности работать со спецслужбами Запада. В обмен он просил выдать ему иностранное гражданство. По информации силовиков, за раскрытие сведений закрытого характера правительственные структуры Соединенных Штатов могли заплатить ему примерно 45 млн долларов США. Это выяснил Департамент государственной эффективности американского правительства.

*Признан в России иностранным агентом.