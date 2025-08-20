Физика-ядерщика из РФ Ожаровского задержали правоохранители Монголии

Физика-ядерщика из России Андрея Ожаровского задержали в Монголии работники миграционной службы и полиции. В страну его пригласили местные экологические активисты, которые сражаются с добычей урана, рассказал ученый РБК .

Ожаровского задержали, когда он изучал заброшенные урановые карьеры рядом с месторождением Мардай. Ученого поймали, когда он ходил по горам радиоактивных отходов.

Примечательно, что место задержания безлюдное. Месторождение было заброшено еще со времен Советского Союза.

Ожаровский добавил, что у него забрали паспорт. При этом обвинений ученому не предъявляли. Причина задержания тоже не называется.

Ученый подчеркнул, что в Монголии занимался только лишь измерением окружающей среды с использованием дозиметра. Для такой работы не нужно получать разрешение или лицензию.