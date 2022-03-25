РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мар. В подмосковном Подольске 26 и 27 марта пройдут массовые проверки водителей на трезвость, сообщает ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

На выходные на территории городского округа Подольск пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

При проведении рейдов инспекторы ДПС будут использовать метод массовой проверки. Суть его заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей.

Госавтоинспекция Московской области просит всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии.

По фактам совершения правонарушении, например управление автотранспортом в состоянии опьянения либо иных грубых нарушениях ПДД просят сообщать в дежурную часть ОГИБДД УМВД России по Подольску по телефонам: 8-496-768-16-15, 8-496-754-66-38.