Больше не all inclusive: почему россияне теряют интерес к отдыху в Турции

Россияне стали терять интерес к отдыху в Турции. Отдыхающих на курорте меньше, как и количество услуг, предоставляемых отелями. Эксперты в области рассказали, почему так происходит, сообщает АБН24 .

Как отметила основатель и руководитель HCB Hotels Consultancy Brokage Ангелина Самадова, в первом полугодии 2025 года спрос на отдых в Турции среди россиян снизился на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. По мнению Самадовой, такое поведение объясняется ростом цен и изменениями на рынке.

Так, Турция начала отказываться от традиционных предложений «все включено» и шведского стола. Планируется переход на а-ля карт и гибридные модели. Именно из-за этого многие россияне больше не выбирают Турцию, так как привыкли ездить за «понятным» и «беззаботным» отдыхом. Особенно это касается отдыхающих семьей и пожилых туристов.

Генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев добавил, что причину высоких цен не стоит отметать. Эксперт отметил, что даже сами турки предпочитают отдыхать по системе all inclusive в египетском Шарм-эль-Шейхе, поскольку это выходит сильно дешевле, чем на местных курортах.

«В формате „все включено“ Египет и вправду который год шагает с Турцией в ногу. А сейчас последней наступают на пятки еще и ОАЭ. В эмиратах, граничащих с горами, нет сильной жары летом, и стоимость отдыха такая же или дешевле», — добавил Матвеев.