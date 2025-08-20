Собака около суток одна плыла на моторном катере по озеру в Бурятии

На озере Гусиное в Республике Бурятии на моторной лодке одна сутки дрефовала собака породы ши-тцу. Она осталась без присмотра на катере по случайности, рассказала kp.ru ее хозяйка Юлия.

Инцидент случился 18 августа. Юлия вместе с супругом, двумя детьми и приятелями отправились отдыхать на озеро Гусиное рядом с Баратами в Селенгинском районе Республики Бурятии. С собой взяли собаку Лесси, ей два с половиной года.

В один момент семья достала лодку. Друг Юлии вместе с собакой отплыл на середину озера, чтобы порыбачить. Через некоторое мужчина начал возвращаться к берегу. Внезапно он дернул лодку, и упал за борт. Собака осталась сидеть в катере.

Лодка начала дрейфовать по озеру Гусиное. Собаку искали сотрудники МЧС и полиции.

Через сутки лодку вместе с Лессии нашли в районе Ельника рядом с насосной станцией. Катер находился в противоположной стороне от места, куда она плыла изначально.