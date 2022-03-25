РИАМО - 25 мар. В субботу в Подмосковье пройдет акция «Час Земли». Жителей региона приглашают присоединиться и в 20:30 на час отключить электричество. Поучаствует в акции и компания «Мособлэнерго», она планирует сэкономить 281,8 кВт/ч электроэнергии, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

В регионе акцию проводит Минэнерго Подмосковья совместно с Минэкологии. «Мособлэнерго» участвует в акции каждый год, в прошлый раз компании удалось сэкономить свыше 233 кВт/ч.

Список объектов компании, где на час будет отключено электричество, уже определен. С 20:30 до 21:30 26 марта не будет гореть внутреннее и наружное освещение в офисах филиалов и отделений «Мособлэнерго».

Объема электроэнергии, который удастся сэкономить, хватит для энергообеспечения дачного домика в Подмосковье в течение 3 месяцев.

Максимальная экономия будет в Мытищинском филиале, Павлово-Посадском филиале, Егорьевском и Орехово-Зуевском производственных отделениях.

Час Земли (англ. Earth Hour) — ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF). Цель акции — привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.