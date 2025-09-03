Овчинский: на Арбате открылась фотовыставка о программе КРТ

Департамент градостроительной политики города Москвы организовал уличную фотовыставку, посвященную программе комплексного развития территорий «КРТ: Вы влюбитесь в эти районы по-новому!», заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Выставка на Арбате — не просто рассказ о достижениях градостроительной политики Москвы, а возможность для каждого жителя увидеть, как меняется город. Программа КРТ за пять лет доказала свою эффективность: вместо заброшенных промзон появляются современные районы с развитой инфраструктурой, зелеными зонами и социальными объектами. Мы создаем город, ориентированный на будущее, в котором комфортно жить, работать и развиваться», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Выставка приурочена к празднованию Дня города и пятилетию программы КРТ, которую реализуют в столице с 2020 года. Экспозиция наглядно демонстрирует, как бывшие промышленные зоны и неэффективно используемые территории превращают в современные кварталы, бизнес-центры и общественные пространства. Посетители смогут увидеть проекты преобразования таких знаковых территорий, как «Октябрьское Поле», «Серп и Молот», «Братцево» и других.

В пресс-службе Департамента градостроительной политики добавили, что выставка предлагает уникальную возможность проследить, как реализация программы КРТ меняет облик столицы, создавая новые точки притяжения и улучшая качество городской среды. Экспозиция будет открыта для бесплатного посещения до 30 сентября по адресу: улица Арбат, дом 23.