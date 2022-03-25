РИАМО - 25 мар. В Серпуховском историко-художественном музее с 29 апреля по 21 августа пройдет межмузейный выставочный проект «Незабываемые», сообщает пресс-служба учреждения.

Выставка будет посвящена образу женщин в творчестве русских художников XVII – XX веков. В экспозицию войдут работы Владимира Маковского, Василия Тропинина, Константина Коровина, Натальи Гончаровой и других.

Организаторами проекта выступят Серпуховский историко-художественный музей, музей В.А. Тропинина, музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово», музей МХАТ при участии частного собрания Коншиных, Сергея и Татьяна Подстаницких и Фонда Кобзона.

Выставка объединит работы известных мастеров в различных стилях и техниках. Их собрание раскроет оригинальные судьбы, ситуации, яркие эмоции и бессменные роли женщины в творчестве художников.

Межмузейная выставка продемонстрирует более 100 произведений живописи, графики, скульптуры, а также предметы декоративно-прикладного искусства.

Одним из главным объектов притяжения внимания станет «Кружевница» Владимира Тропинина. 9 залов музея раскроют роли и характеры и познакомят посетителей с обобщенными в 16 тематических разделов биографиями.

Экспонаты в залах будут представлены в особом маршруте: от «Матери» в раздел «Возраст женщины», затем к «Заложницам обстоятельств» и «Создательницам среды», «Музам», «Кокеткам» и «Императрицам».

Гости музея смогут увидеть жизненный путь девочек, девушек и женщин разных сословий и статуса.

В пространстве проекта будет использоваться мультимедийно-интерактивное оснащение. С его помощью посетители смогут погрузиться в сюжеты при помощи осязания, слуха и даже обоняния.

Сейчас идет разработка параллельной программы для детей, взрослых и смешанной аудитории. В нее войдут тематические экскурсии, лекции, кинопоказы, концерты и многое другое.