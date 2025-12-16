Пятилетняя девочка ушла с новогоднего утренника в детсаду Екатеринбурга

Пятилетняя девочка сбежала из российского детсада во время утренника

Во время новогоднего утренника в детском саду № 43 в Академическом районе Екатеринбурга произошел необычный инцидент, сообщает Mash .

Пятилетняя воспитанница самостоятельно покинула праздник: она вышла из зала, забрала свои вещи и направилась на улицу.

По предварительным данным, девочку случайно выпустили другие родители, которые в тот момент также выходили из здания. Малышка благополучно дошла до своего подъезда, где ее встретила и впустила в дом старшая сестра. С ребенком все в порядке.

Инцидент, как отмечают местные жители, привлек внимание к проблеме переполненности детских садов в Академическом районе, где группы нередко насчитывают до 40 детей, а попасть в дошкольное учреждение считается крайне сложной задачей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.